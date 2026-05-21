Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
ГоловнаСпорт

США скасували санкції проти експертки ООН Альбанезе, яка критикує дії Ізраїлю у Смузі Гази

На своїй посаді вона написала доповідь, у якій звинуватила великі американські корпорації у співучасті у “тривалій кампанії Геноциду Ізраїлю в Газі”.

США скасували санкції проти експертки ООН Альбанезе, яка критикує дії Ізраїлю у Смузі Гази
Спеціальна доповідачка ООН з прав людини на палестинських територіях Франческа Альбанезе
Фото: EPA/UPG

Італійську юристку Франческу Альбанезе, яка обіймає посаду спеціального доповідача ООН з питань Палестинських територій, виключили зі санкційного списку США після того, як федеральний суд втрутився у рішення адміністрації Трампа.

Про це повідомляє Politico.

Суд визнав, що Вашингтон, ймовірно, порушив конституційні гарантії свободи слова Альбанезе, атакуючи її після неодноразової критики Ізраїлю за військові дії у Смузі Гази. 

“Захист свободи слова “завжди” відповідає суспільним інтересам”, – написав окружний суддя США Річард Леон у 26-сторінковому висновку, що супроводжує постанову.

Альбанезе стала однією з найбільш контроверсійних міжнародних фігур, пов’язаних із конфліктом у Газі. На своїй посаді в ООН вона написала доповідь, у якій звинуватила великі американські корпорації у співучасті у “тривалій кампанії Геноциду Ізраїлю в Газі”.

Санкції проти неї ввели у липні 2025 року. Тоді державний секретар Марко Рубіо звинуватив Альбанезе у “випромінюванні неприхованого антисемітизму” та заявив, що вона підтримує тероризм і демонструє зневагу до США, Ізраїлю та Заходу.

Ізраїльська місія при ООН у Женеві назвала її у березні “агентом хаосу”, звинувативши у “злісному антисемітизмі” та підтримці екстремістських наративів. 

Альбанезе неодноразово заперечувала звинувачення в антисемітизмі, а її чоловік і дочка подали до суду на адміністрацію Трампа на початку цього року через санкції.

Цей крок відбувається на тлі все більшої європейської критики дій Ізраїлю у Смузі Гази.

  • У середу прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикували міністра безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра за поводження з активістами Флотилії, затриманими під час спроби прорвати морську блокаду Гази.
  • Хамас напав на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, вбивши близько 1200 людей в Ізраїлі, переважну більшість з яких були цивільними особами, та захопивши 251 заручника. 
  • Напад спричинив масштабний військовий наступ Ізраїлю в Газі, унаслідок якого загинули десятки тисяч палестинців, багато з яких були цивільними особами. Було переміщено 90% населення Гази та зруйновано великі території. 
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies