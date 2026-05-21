США скасували санкції проти експертки ООН Альбанезе, яка критикує дії Ізраїлю у Смузі Гази

Італійську юристку Франческу Альбанезе, яка обіймає посаду спеціального доповідача ООН з питань Палестинських територій, виключили зі санкційного списку США після того, як федеральний суд втрутився у рішення адміністрації Трампа.
Про це повідомляє Politico.
Суд визнав, що Вашингтон, ймовірно, порушив конституційні гарантії свободи слова Альбанезе, атакуючи її після неодноразової критики Ізраїлю за військові дії у Смузі Гази.
“Захист свободи слова “завжди” відповідає суспільним інтересам”, – написав окружний суддя США Річард Леон у 26-сторінковому висновку, що супроводжує постанову.
Альбанезе стала однією з найбільш контроверсійних міжнародних фігур, пов’язаних із конфліктом у Газі. На своїй посаді в ООН вона написала доповідь, у якій звинуватила великі американські корпорації у співучасті у “тривалій кампанії Геноциду Ізраїлю в Газі”.
Санкції проти неї ввели у липні 2025 року. Тоді державний секретар Марко Рубіо звинуватив Альбанезе у “випромінюванні неприхованого антисемітизму” та заявив, що вона підтримує тероризм і демонструє зневагу до США, Ізраїлю та Заходу.
Ізраїльська місія при ООН у Женеві назвала її у березні “агентом хаосу”, звинувативши у “злісному антисемітизмі” та підтримці екстремістських наративів.
Альбанезе неодноразово заперечувала звинувачення в антисемітизмі, а її чоловік і дочка подали до суду на адміністрацію Трампа на початку цього року через санкції.
Цей крок відбувається на тлі все більшої європейської критики дій Ізраїлю у Смузі Гази.
- У середу прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикували міністра безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра за поводження з активістами Флотилії, затриманими під час спроби прорвати морську блокаду Гази.
- Хамас напав на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, вбивши близько 1200 людей в Ізраїлі, переважну більшість з яких були цивільними особами, та захопивши 251 заручника.
- Напад спричинив масштабний військовий наступ Ізраїлю в Газі, унаслідок якого загинули десятки тисяч палестинців, багато з яких були цивільними особами. Було переміщено 90% населення Гази та зруйновано великі території.