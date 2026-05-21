США скасували санкції проти експертки ООН Альбанезе, яка критикує дії Ізраїлю у Смузі Гази

Італійську юристку Франческу Альбанезе, яка обіймає посаду спеціального доповідача ООН з питань Палестинських територій, виключили зі санкційного списку США після того, як федеральний суд втрутився у рішення адміністрації Трампа.

Про це повідомляє Politico.

Суд визнав, що Вашингтон, ймовірно, порушив конституційні гарантії свободи слова Альбанезе, атакуючи її після неодноразової критики Ізраїлю за військові дії у Смузі Гази.

“Захист свободи слова “завжди” відповідає суспільним інтересам”, – написав окружний суддя США Річард Леон у 26-сторінковому висновку, що супроводжує постанову.

Альбанезе стала однією з найбільш контроверсійних міжнародних фігур, пов’язаних із конфліктом у Газі. На своїй посаді в ООН вона написала доповідь, у якій звинуватила великі американські корпорації у співучасті у “тривалій кампанії Геноциду Ізраїлю в Газі”.

Санкції проти неї ввели у липні 2025 року. Тоді державний секретар Марко Рубіо звинуватив Альбанезе у “випромінюванні неприхованого антисемітизму” та заявив, що вона підтримує тероризм і демонструє зневагу до США, Ізраїлю та Заходу.

Ізраїльська місія при ООН у Женеві назвала її у березні “агентом хаосу”, звинувативши у “злісному антисемітизмі” та підтримці екстремістських наративів.

Альбанезе неодноразово заперечувала звинувачення в антисемітизмі, а її чоловік і дочка подали до суду на адміністрацію Трампа на початку цього року через санкції.

Цей крок відбувається на тлі все більшої європейської критики дій Ізраїлю у Смузі Гази.