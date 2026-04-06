Унаслідок ізраїльських авіаударів по Лівану загинуло 11 людей, Сирія закрила головний прикордонний перехід

У неділю внаслідок ізраїльських авіаударів по Бейруту та південному Лівану загинуло щонайменше 11 людей, включно зі сім'єю з шести осіб, та десятки інших отримали поранення.

Про це повідомляє France 24 з посиланням на МОЗ Лівану.

Зокрема, у районі Джна загинули четверо людей, 39 поранені.

За даними джерела AFP, снаряд впав за 100 метрів від лікарні університету імені Рафіка Харірі – найбільшого державного медзакладу країни. Інша атака поцілила у будівлю в тому самому районі – цю ціль ізраїльська армія визначила зазделегідь.

Атаки спонукали Сирію тимчасово закрити свій головний прикордонний перехід з Ліваном – на тлі загострення конфлікту Ізраїлю з ісламістським угрупованням “Хезболла”.

З 2 березня, коли “Хезболла” вступила у війну на Близькому Сході на боці свого союзника Ірану, Ізраїль завдав авіаударів по всьому Лівану, а також почав наземне вторгнення на півдні.

“Хезболла” в неділю заявила про удар крилатою ракетою по ізраїльському військовому кораблю біля узбережжя, але ізраїльські військові повідомили AFP, що їм “не відомо” про такий інцидент.