Унаслідок ізраїльських авіаударів по Лівану загинуло 11 людей, Сирія закрила головний прикордонний перехід

У неділю внаслідок ізраїльських авіаударів по Бейруту та південному Лівану загинуло щонайменше 11 людей, включно зі сім'єю з шести осіб, та десятки інших отримали поранення.
Про це повідомляє France 24 з посиланням на МОЗ Лівану.
Зокрема, у районі Джна загинули четверо людей, 39 поранені.
За даними джерела AFP, снаряд впав за 100 метрів від лікарні університету імені Рафіка Харірі – найбільшого державного медзакладу країни. Інша атака поцілила у будівлю в тому самому районі – цю ціль ізраїльська армія визначила зазделегідь.
Атаки спонукали Сирію тимчасово закрити свій головний прикордонний перехід з Ліваном – на тлі загострення конфлікту Ізраїлю з ісламістським угрупованням “Хезболла”.
З 2 березня, коли “Хезболла” вступила у війну на Близькому Сході на боці свого союзника Ірану, Ізраїль завдав авіаударів по всьому Лівану, а також почав наземне вторгнення на півдні.
“Хезболла” в неділю заявила про удар крилатою ракетою по ізраїльському військовому кораблю біля узбережжя, але ізраїльські військові повідомили AFP, що їм “не відомо” про такий інцидент.
- У березні Ізраїль підтвердив намір взяти під контроль південну частину Лівану і підірвати мости через Літан. Країна називає це створенням “безпекової зони”.