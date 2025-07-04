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Правила ЄС щодо штучного інтелекту будуть впроваджені відповідно до графіків, ‒ Єврокомісія

ЄК відкинула пропозиції та тиск з боку деяких компаній та кількох країн ЄС щодо тимчасової паузи.

Правила ЄС щодо штучного інтелекту будуть впроваджені відповідно до графіків, ‒ Єврокомісія
Фото: Adobe Stock

Знакові правила Європейського Союзу щодо штучного інтелекту будуть впроваджені відповідно до графіків, узгоджених законодавцями та країнами ЄС.

Про це пише Reuters з посиланням на Європейську комісію.

ЄК відкинула пропозиції та тиск з боку деяких компаній та кількох країн ЄС щодо тимчасової паузи.

“Я справді бачив багато звітів, багато листів і багато речей щодо закону про штучний інтелект. Дозвольте мені бути якомога яснішим, час не зупиняється. Немає пільгового періоду. Немає паузи”, – заявив речник Комісії Томас Реньє на пресконференції.

Він додав, що є юридичні терміни, встановлені в юридичному тексті. “

Положення набули чинності в лютому, зобов'язання щодо моделей штучного інтелекту загального призначення почнуть діяти в серпні, а наступного року у нас є зобов'язання щодо моделей високого ризику, які набудуть чинності в серпні 2026 року”, – уточнив він.
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