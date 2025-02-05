Саладуха: «Проблеми у федераціях повинно вирішувати Міністерство молоді та спорту»

Вона пояснила, як міністерство може вплинути на діяльність федерацій.

На думку президентки Федерації легкої атлетики України Ольги Саладухи, діяльність українських спортивних федерацій повинно регулювати Міністерство молоді та спорту України.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Lb.ua.

«У нас справді в багатьох видах спорту безлад. Страждають у такій ситуації спортсмени. У спорткомітет звертаються щодо цих проблем, але їх повинні вирішувати в Міністерстві молоді та спорту, яке надає федераціям статус національного і може цього статусу позбавляти в разі порушень» – пояснила вона.

Саладуха також розповіла, як комітет молоді та спорту Верховної Ради України відреагував на матеріал Lb.ua «Неспортивно золото» про ймовірне завищення цін під час організації Чемпіонату України зі спортивної гімнастики.

«Те, як проводить змагання федерація, вирішує сама федерація. Комітет молоді і спорту Верховної Ради отримував від журналістів листи, але ми, як законодавчий орган влади, не можемо безпосередньо впливати на федерації, громадські організації, тому перенаправили їх на Міністерство молоді та спорту. Окрім вас, до нас зверталися гімнасти. Їхні листи ми теж перенаправили на Міністерство молоді та спорту. Було велике обурення, і ми це розуміємо», – сказала бронзова призерка Олімпіади-2012 у Лондоні.

Нагадаємо, в інтерв’ю Lb.ua Ольга Саладуха пояснила, як реформувати український спорт.