Китайські компанії цікавляться інвестиціями у проєкти на території України

Сьогодні, 6 червня в рамках робочого візиту до КНР Шанхаї відбулася зустріч першого заступника міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з представниками 13-ти китайських державних та приватних компаній.

"Представники китайських компаній розповіли про свою діяльність на українському ринку, наголошуючи на бажанні активізувати роботу з українськими партнерами та інвестувати у конкретні проєкти на території України", – йдеться у повідомленні МЗС.

У свою чергу Андрій Сибіга розповів про заходи, яких вживає уряд України для забезпечення ефективної діяльності економіки в умовах російської збройної агресії.

"Окремо було відзначено успішний досвід у питанні розблокування логістичних шляхів та забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі, що сприятиме розвитку міжнародної торгівлі", – додали у міністерстві.

Крім іншого, перший заступник міністра поінформував присутніх щодо позитивної динаміки в двосторонній торгівлі та закликав китайські компанії брати більш активну участь у допомозі Україні та, зокрема розвитку торговельних та інвестиційних зв'язків. Окремо обговорено питання можливої участі міжнародного бізнесу у проєктах з відбудови України.

"Домовлено про обопільну участь представників ділових кіл у виставкових заходах в Україні та Китаї", – зазначили у МЗС.