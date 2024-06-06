Китайські компанії цікавляться інвестиціями у проєкти на території України

Сьогодні, 6 червня в рамках робочого візиту до КНР Шанхаї відбулася зустріч першого заступника міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з представниками 13-ти китайських державних та приватних компаній.
"Представники китайських компаній розповіли про свою діяльність на українському ринку, наголошуючи на бажанні активізувати роботу з українськими партнерами та інвестувати у конкретні проєкти на території України", – йдеться у повідомленні МЗС.
У свою чергу Андрій Сибіга розповів про заходи, яких вживає уряд України для забезпечення ефективної діяльності економіки в умовах російської збройної агресії.
"Окремо було відзначено успішний досвід у питанні розблокування логістичних шляхів та забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі, що сприятиме розвитку міжнародної торгівлі", – додали у міністерстві.
Крім іншого, перший заступник міністра поінформував присутніх щодо позитивної динаміки в двосторонній торгівлі та закликав китайські компанії брати більш активну участь у допомозі Україні та, зокрема розвитку торговельних та інвестиційних зв'язків. Окремо обговорено питання можливої участі міжнародного бізнесу у проєктах з відбудови України.
"Домовлено про обопільну участь представників ділових кіл у виставкових заходах в Україні та Китаї", – зазначили у МЗС.
- Як писали раніше у Reuters, заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга під час візиту до Пекіна вчергове передав Китаю запрошення на Глобальний саміт миру, який має відбутися у Швейцарії.
- Раніше Китай відмовився від участі у Саміті миру, аргументуючи, що "саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які висуває Пекін для подібних майданчиків", тобто через те, що на Саміті не буде РФ.