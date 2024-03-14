Підрозділи ГУР отримали ще 15 дронів від FAVBET Foundation

Благодійний фонд FAVBET Foundation передав Головному управлінню розвідки (ГУР) Міноборони чергову партію сучасних безпілотників вартістю 1,7 млн грн. У пакет допомоги увійшли 15 сучасних дронів, в тому числі 10 штук DJI Mavic 3 та 5 штук DJI Mavic 3T з тепловізійною оптикою для роботи в умовах обмеженої видимості та вночі.

«Бійці ГУР виконують найскладніші завдання на передку та у ворожому тилу, тому якісна аеророзвідка для них має критично важливе значення. Ми закупаємо та передаємо дрони під конкретні запити підрозділів, тому завжди впевнені — це саме те, що зараз потрібно на фронті», — кажуть у Favbet Foundation.

Команда Favbet Foundation співпрацює з ГУР вже протягом двох років, в тому числі забезпечуючи вчасну поставку обладнання, що закуповується для управління за сприяння української iGaming-компанії FAVBET. За цей час ГУР отримало вже 47 розвідувальних та FPV-дронів з повним комплектом обладнання.

З початку повномасштабного вторгнення саме дрони разом з автівками стали основним напрямом діяльності Favbet Foundation, що сьогодні спрямовує на мілітарі-проєкти майже 70% всіх своїх ресурсів. Багато проєктів підтримки українського війська реалізуються й безпосередньо FAVBET.

У 2023 році компанія активно співпрацювала із UNITED24, беручи участь у розбудові безпілотних спроможностей України. Зокрема, задонатила 57 млн грн на закупівлю 53 нових пікапів для комплектування «Армії дронів», стала найбільшим корпоративним донором двох етапів Операції «Єдність» із закупівлі 15 000 FPV-дронів, а також придбала дрон Sea Baby для СБУ.

Всього за час війни Сили оборони України отримали за сприяння Favbet Foundation та FAVBET більш як 650 дронів різного типу та понад 290 автівок. Загальна ж сума допомоги вже перевищує 300 млн грн.