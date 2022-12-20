Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
Росія готується до нового наступу на Україну, а Шойгу намагається вдавати ефективного військового, - ISW
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
В небі над Миколаївщиною – ворожі безпілотники, – голова ОВА
На Вінничині пролунали вибухи
На Вінничині пролунали вибухи
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
В Укренерго попередили про значний дефіцит електроенергії у понеділок
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
На Київщині працює ППО, атака дронів триває, – Кулеба (оновлено)
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
Ворожі дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури Києва, жертв немає (оновлено)
ГоловнаСпорт

Фонсека виявив бажання оголосити збірну України

Колись у майбутньому.

Фонсека виявив бажання оголосити збірну України
Паулу Фонсека
Фото: http://shakhtar.com

Колишній наставник "Шахтаря№, а нині головний тренер французького "Лілля" Паулу Фонсека зізнався, що у перспективі він не проти очолити збірну Україну.

"Чесно кажучи, я не думаю, що можу найближчим часом очолити Португалію. Я щасливий у "Ліллі" і хочу продовжити цей проект", - цетує 49-річного португальця Le Petit Lillois.

"Бути тренером збірної справді складно. Це інша робота. Я не думаю, що зараз саме час думати про це. Я не будую планів на майбутнє. Але, якщо б він у мене був, одного прекрасного дня я хотів би стати тренером збірної України", - не двозначно відзначив Фонсека.

Нагадаємо, під керівництвом португальця "гірники" тричи вигравали УПЛ та Кубок країни, а у 2017 році - Суперкубок України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також