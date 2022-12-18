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Аргентина стала переможцем ЧС-2022 з футболу

Аргентина в серії пенальті переграла збірну Франції та стала чемпіоном світу.

Аргентина стала переможцем ЧС-2022 з футболу
Фото: EPA

Збірна Аргентини стала чемпіоном світу з футболу. У фінальному матчі команда Ліонеля Скалоні здолала переможців попереднього Мундіалю, збірну Франції.

Про це повідомляє Суспільне. Спорт.

На шляху до фіналу "Альбіселесте" на старті плей-оф здолали Австралію (2:1), після чого були близькими до того, аби залишити турнір за підсумками зустрічі з Нідерландами, доля якої вирішувалася в напруженій серії пенальті.

Натомість у півфіналі аргентинці не зустрічі значного спротиву від віцечемпіонів ЧС-2018 хорватів. Поєдинок закінчився за рахунку 3:0 на користь підопічних Скалоні та дозволив Аргентині вдруге за вісім років дістатися фіналу світової першості.

 

Команда Дідьє Дешама в матчах навиліт залишила поза турніром Польщу (3:1), Англію (2:1), а у півфіналі відсвяткувала переконливу перемогою над головною сенсацією турніру, збірною Марокко (2:0).

Нагадаємо, Аргентина та Франція зустрічалися на другому чемпіонаті світу поспіль. У 2018 році в Росії саме французи зупинили поступ Аргентини, в 1/8 фіналу здобувши драматичну перемогу з рахунком 4:3. 

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