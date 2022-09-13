Полонений росіянин розповів про втечу командування окупантів від контрнаступу ЗСУ на Харківщині, – СБУ
Полонений росіянин розповів про втечу командування окупантів від контрнаступу ЗСУ на Харківщині, – СБУ
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
​Український наступ
​Український наступ
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
ГоловнаСпорт

На US Open-2022 зібрали $2 мільйони для допомоги Україні

Кошти будуть передані до фонду, який допомагає постраждалим від війни українцям і біженцям.

На US Open-2022 зібрали $2 мільйони для допомоги Україні
Фото: usopen.org

Минулої неділі в Нью-Йорку завершився останній цього сезону турнір "Великого шолома" US Open.

Організатори американського мейджора протягом трьох тижнів змагань зібрали 2 млн доларів, які підуть на допомогу Україні, повідомляє офіційний сайт US Open.

Збір коштів розпочався ще під час Тижня вболівальників перед основним турніром. Тільки на благодійному матчі Tennis Plays for Peace за участі Рафаеля Надаля, Іги Швьонтек, Коко Гауф та інших представників світового тенісу, а також українських спортсменів Даяни Ястремської, Дар'ї Снігур, Катаріни Завацької, Ольги Савчук та Сергія Стаховського було зібрано 1,2 млн доларів.

Усі кошти, зібрані за час турніру, будуть передані благодійному фонду Ukraine Crisis Relief Fund, який допомагає постраждалим від війни українцям і біженцям.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також