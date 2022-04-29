Збірна Україна поступилася Польщі на чемпіонаті світу з хокею

На чемпіонаті світу з хокею у дивізіоні 1В збірна України провела свій другий матч. Суперником українців були господарі турніру – національна команда Польщі.

Основний час та овертайм завершилися внічию – 2:2.

Результат поєдинку вирішило виконання булітів, в якому щасливішими виявилися поляки – 0:1.

Незважаючи на програш у серії булітів, українці набрали в цьому поєдинку 1 очко.

Нагадаємо, у своєму стартовому матчі на турнірі підлеглі Вадима Шахрайчука розгромили Сербію – 7:0.

Свій наступний матч на ЧС-2022 збірна України проведе проти Японії.