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Організатори Вімблдона усунуть від турніру російських та білоруських тенісистів, - The New York Times

Вімблдон може стати першим турніром "Великого шолома", на якому будуть відсторонені російські та білоруські спортсмени.

Організатори Вімблдона усунуть від турніру російських та білоруських тенісистів, - The New York Times
Вімблдон
Фото: EPA/UPG

Організатори Вімблдона вирішили виключити зі складу учасників турніру російських та білоруських тенісистів через вторгнення Росії в Україну та підтримку війни Білоруссю, стверджує The New York Times, посилаючись на висловлювання високопоставленого міжнародного тенісного функціонера.

Незабаром організатори єдиного у світі трав'яного турніру "Великого шолома" виступатимуть на пресконференції з офіційною заявою, стверджує видання.

Відзначимо, що четверо російських тенісистів входять до числа 30 найкращих на ATP Tour, у тому числі до топ-10 входять два росіянини - Данило Медведєв (№2 АТР), який є чинним чемпіоном US Open та Андрій Рубльов (№8 АТР).

Росію в топ-40 рейтингу WTA Tour представляють п'ять тенісисток, на чолі з Анастасією Павлюченковою, яка посідає 15-те місце.

У свою чергу, білоруска Аріна Соболенко посідає 4-е місце і минулого року була півфіналісткою Вімблдону. Її співвітчизниця, колишня перша ракетка світу Вікторія Азаренко посідає 18 місце рейтингу.

Вімблдон має розпочатися наприкінці червня.

Нагадаємо, російським та білоруським тенісистам дозволено брати участь у міжнародних турнірах у нейтральному статусі.

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