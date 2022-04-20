Організатори Вімблдона усунуть від турніру російських та білоруських тенісистів, - The New York Times

Вімблдон може стати першим турніром "Великого шолома", на якому будуть відсторонені російські та білоруські спортсмени.

Організатори Вімблдона вирішили виключити зі складу учасників турніру російських та білоруських тенісистів через вторгнення Росії в Україну та підтримку війни Білоруссю, стверджує The New York Times, посилаючись на висловлювання високопоставленого міжнародного тенісного функціонера.

Незабаром організатори єдиного у світі трав'яного турніру "Великого шолома" виступатимуть на пресконференції з офіційною заявою, стверджує видання.

Відзначимо, що четверо російських тенісистів входять до числа 30 найкращих на ATP Tour, у тому числі до топ-10 входять два росіянини - Данило Медведєв (№2 АТР), який є чинним чемпіоном US Open та Андрій Рубльов (№8 АТР).

Росію в топ-40 рейтингу WTA Tour представляють п'ять тенісисток, на чолі з Анастасією Павлюченковою, яка посідає 15-те місце.

У свою чергу, білоруска Аріна Соболенко посідає 4-е місце і минулого року була півфіналісткою Вімблдону. Її співвітчизниця, колишня перша ракетка світу Вікторія Азаренко посідає 18 місце рейтингу.

Вімблдон має розпочатися наприкінці червня.

Нагадаємо, російським та білоруським тенісистам дозволено брати участь у міжнародних турнірах у нейтральному статусі.