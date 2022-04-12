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У FIL та арбітражного суду розділилася думка щодо допуску російських саночників до змагань

Міжнародна федерація дискваліфікувала російських спортсменів.

У FIL та арбітражного суду розділилася думка щодо допуску російських саночників до змагань
Фото: fil-luge.org

Виконком Міжнародної федерації санного спорту (FIL) не поділяє рішення арбітражного суду організації допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, повідомляє пресслужба FIL.

Виконком FIL також не дозволить проводити міжнародні змагання на території Росії.

Нагадаємо, що на початку березня виконком FIL тимчасово усунув російських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях, але арбітражний суд федерації санного спорту задовольнив апеляцію ФРСР на усунення російських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях.

Цей випадок став першою успішною апеляцією російської спортивної федерації на усунення міжнародних стартів.

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