Шевченко готовий у себе дати притулок двом родинам

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про допомогу українським біженцям у Великій Британії та Італії, повідомивши, що готовий прийняти у себе кілька сімей.

"Більше 100 тисяч сімей готові прийняти українських біженців. Єдина проблема у Великій Британії - це оформлення документів. Тому що Велика Британія пішла з Європейського Союзу, а там набагато простіше все.

У Великій Британії, щоб усе оформити, треба підготувати певний ряд документів та почекати. Тому я зі свого боку вже заповнив ці документи, я запросив дві сім'ї, швидше за все, завтра чи післязавтра запрошуватиму третю", - наводить слова Шевченка isport.ua.

"Я подав документи про те, що на даний момент готовий прийняти у себе дві сім'ї, тому що маю дві гостьові кімнати і за площею я можу це зробити. Я подаю документи, вони розглядають мої можливості і будуть визначатися, які сім'ї мені відправляти.

Здебільшого виїжджають у нас діти та матері. Тому мають бути особливі програми. Дуже багато робиться, як я вже сказав, у Євросоюзі, тут, безпосередньо в мене.

Ми зараз готуємо з мером Мілана програму з прийому дітей у Мілані, їхнє розміщення. Або з батьками, з мамою чи без неї. І, у свою чергу, має бути певна допомога з боку шкіл. Ця програма готується, і вона буде представлена наступного тижня.

Це в Мілані, але я постійно на зв'язку з послом та з консулом. Цим займаються і в Римі, і у Вероні, і Бергамо. Я знаю, що Руслан Малиновський разом із дружиною дуже багато робить. Сьогодні весь світ об'єднався довкола цієї проблеми. Кожен намагається та робить усе, щоб допомогти”, - зазначив Шевченко.