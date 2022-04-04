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Футболісти "Динамо" залишили Україну та розпочали свій тренувальний процес у Румунії

Чемпіони країни мають зіграти низку благодійних матчів.

Фото: "Динамо"

Гравці київського "Динамо" залишили Україну та прибули до Румунії, де тренуватимуться та готуватимуться до благодійних матчів, повідомляє пресслужба чемпіонів України.

Зазначається, що на дорогу підопічним Мірчі Луческу знадобилося трохи більше ніж 18 годин. Додамо, що у складі команди 11 українців.

Фото: "Динамо"

Перед початком заняття тренерський штаб висловив своє співчуття у зв'язку з війною в Україні, але попросив спробувати сконцентруватися на роботі у рамках підготовки до благодійної акції "Об'єднані для України" у вигляді проведення низки благодійних товариських матчів на допомогу українській армії.

Вже відомий перший суперник динамівців цього турне: 6 квітня підопічні Луческу зіграють проти "Стяуа".

Фото: "Динамо"

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