Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та ексчемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО), які збираються брати участь у виставковому турнірі Winter Cup 2022 за житомирське "Полісся" та харківський "Металіст" відповідно, провели так звану битву поглядів.
Їх приклад наслідували і президенти клубів - Геннадій Буткевич та Олександр Ярославський.
Причому Буткевич був настільки войовничо налаштований, що навіть забув зняти головний убір. Зазначимо, його візаві витримав жорсткий погляд суперника.
Матч передбачається стати гарячим.
Додамо, що старт турніру було перенесено на один день – на 4 лютого, через негоду.