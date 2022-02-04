Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та ексчемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО), які збираються брати участь у виставковому турнірі Winter Cup 2022 за житомирське "Полісся" та харківський "Металіст" відповідно, провели так звану битву поглядів.

Їх приклад наслідували і президенти клубів - Геннадій Буткевич та Олександр Ярославський.

Причому Буткевич був настільки войовничо налаштований, що навіть забув зняти головний убір. Зазначимо, його візаві витримав жорсткий погляд суперника.

Матч передбачається стати гарячим.

Фото: скриншот Фото: скриншот

Додамо, що старт турніру було перенесено на один день – на 4 лютого, через негоду.