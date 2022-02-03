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УЄФА зобов'язала Анчелотті скласти іспит на профпридатність: тренер, який тричі вигравав ЛЧ, відповів

Проблему із комунікацією вдалося вирішити.

УЄФА зобов'язала Анчелотті скласти іспит на профпридатність: тренер, який тричі вигравав ЛЧ, відповів
Карло Анчелотті
Фото: EPA/UPG

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті розставив усі крапки над "і" з приводу історії з його тренерською ліцензією, яка закінчилася.

Як повідомив 62-річний італійський спеціаліст, команди якого вигравали чемпіонати Італії, Англії, Франції та Німеччини, а також тричі ставали переможцями Ліги чемпіонів, він уже пройшов необхідні курси ще у жовтні минулого року.

"Я людина, яка намагається поважати закони. Думаю, що сталося непорозуміння. Моя ліцензія закінчилася, але іспанська федерація допомогла мені, і я пройшов курси у жовтні.

Це була проблема із комунікацією. Я повинен подякувати іспанській федерації за організацію цього курсу", - цитує Анчелотті Marca.

Раніше УЄФА повідомив італійського фахівця, що йому потрібно скласти іспит для продовження діяльності, оскільки термін дії його попередньої ліцензії закінчився 31 грудня 2021 року.

Григорій МухінГригорій Мухін
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