Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО
Помер актор Леонід Куравльов
Помер актор Леонід Куравльов
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
Арахамія: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
МЗС Великобританії не виключає конфіскацію власності російських олігархів
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Олексій Резніков: «Ми готові до відсічі. Загрози, яка вимагала б перейти на рейки воєнного часу, станом на сьогодні немає»
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
Українська розвідка ​вивезла секретні матеріали зі штаб-квартири в Києві, - The Washington Post
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Путін хоче дати російські соцвиплати мешканцям ОРДЛО, у МЗС вимагають скасувати це рішення
Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
Санкції США можуть зруйнувати всю економіку Росії і загрожувати стабільності світової фінансової системи, – NYT
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
ДБР шукає жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця, що розстріляв колег
ГоловнаСпорт

Зеленський не поїде на відкриття Олімпійських ігор до Пекіна

У президента України на цей час призначено офіційні зустрічі.

Зеленський не поїде на відкриття Олімпійських ігор до Пекіна
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський не планує брати участь в офіційній церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні 4 лютого, повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Так він прокоментував заяви Кремля про можливість зустрічі президента РФ Володимира Путіна із Зеленським у ході візиту до Пекіна.

"Станом на сьогоднішній день у календарі Володимира Зеленського немає візиту до Китаю. Найближчими днями у президента заплановані зустрічі у Києві: з Моравецьким, Джонсоном, Рютте, Ердоганом", - цитує Нікіфорова "РБК-Україна".

Олімпіада-2022 пройде з 4 до 20 лютого.

Центральне телебачення Китаю раніше повідомило, що китайська сторона очікує на особисту присутність понад 20 лідерів різних держав, урядів та міжнародних організацій на церемонії відкриття Ігор.

Низка західних країн, включаючи США, оголосила дипломатичний бойкот Олімпіади.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також