Зеленський не поїде на відкриття Олімпійських ігор до Пекіна

У президента України на цей час призначено офіційні зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський не планує брати участь в офіційній церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні 4 лютого, повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Так він прокоментував заяви Кремля про можливість зустрічі президента РФ Володимира Путіна із Зеленським у ході візиту до Пекіна.

"Станом на сьогоднішній день у календарі Володимира Зеленського немає візиту до Китаю. Найближчими днями у президента заплановані зустрічі у Києві: з Моравецьким, Джонсоном, Рютте, Ердоганом", - цитує Нікіфорова "РБК-Україна".

Олімпіада-2022 пройде з 4 до 20 лютого.

Центральне телебачення Китаю раніше повідомило, що китайська сторона очікує на особисту присутність понад 20 лідерів різних держав, урядів та міжнародних організацій на церемонії відкриття Ігор.

Низка західних країн, включаючи США, оголосила дипломатичний бойкот Олімпіади.