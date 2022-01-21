Перший змагальний день "Ралі Монте-Карло" був ознаменований серйозною аварією, в яку потрапив французький екіпаж Адрієна Фурмо (M-Sport Ford WRT).
Машина Фурмо врізалася в гірську скелю, після чого перелетіла через бар'єр, вилетівши в яр і кілька разів перекинувшись.
На щастя, ні Фурмо, ні штурман Олександр Коріа серйозно не постраждали. Обидва самостійно залишили місце аварії.
Зазначимо, "Ралі Монте-Карло" входить до заліку чемпіонату світу з ралі.
"Ралі Монте-Карло". Положення після 5 СД:
- Себастьєн Льоб (M-Sport Ford WRT) - 10.56,8.
- Ельфін Еванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +2,3.
- Тьєррі Невіль (Hyundai Shell Mobil WRT) +4,7.
- Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +5,6.
- Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) 12,1.
- Крейг Брін (Hyundai Shell Mobis WRT) +13,1.
- Себастьєн Ожьє (Toyota GAZOO Racing WRC) +15,8.
- Стефан Лефевр (Citroen Total WRT) +2,8.
- Гас Грінсміт (M-Sport Ford WRT) +24,3.
- Йоан Росель (Yohan Rossel) +34,9.