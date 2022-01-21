Перший змагальний день "Ралі Монте-Карло" був ознаменований серйозною аварією, в яку потрапив французький екіпаж Адрієна Фурмо (M-Sport Ford WRT).

Машина Фурмо врізалася в гірську скелю, після чого перелетіла через бар'єр, вилетівши в яр і кілька разів перекинувшись.

На щастя, ні Фурмо, ні штурман Олександр Коріа серйозно не постраждали. Обидва самостійно залишили місце аварії.

Зазначимо, "Ралі Монте-Карло" входить до заліку чемпіонату світу з ралі.

"Ралі Монте-Карло". Положення після 5 СД: