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На "Ралі Монте-Карло" після зіткнення зі скелею французький екіпаж відлетів у схил

Екіпаж Адрієна Фурмо потрапив у серйозний "заміс".

На "Ралі Монте-Карло" після зіткнення зі скелею французький екіпаж відлетів у схил
Фото: sportonline.ua

Перший змагальний день "Ралі Монте-Карло" був ознаменований серйозною аварією, в яку потрапив французький екіпаж Адрієна Фурмо (M-Sport Ford WRT).

Машина Фурмо врізалася в гірську скелю, після чого перелетіла через бар'єр, вилетівши в яр і кілька разів перекинувшись.

На щастя, ні Фурмо, ні штурман Олександр Коріа серйозно не постраждали. Обидва самостійно залишили місце аварії.

Зазначимо, "Ралі Монте-Карло" входить до заліку чемпіонату світу з ралі.

"Ралі Монте-Карло". Положення після 5 СД:

  1. Себастьєн Льоб (M-Sport Ford WRT) - 10.56,8.
  2. Ельфін Еванс (Toyota GAZOO Racing WRC) +2,3.
  3. Тьєррі Невіль (Hyundai Shell Mobil WRT) +4,7.
  4. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +5,6.
  5. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) 12,1.
  6. Крейг Брін (Hyundai Shell Mobis WRT) +13,1.
  7. Себастьєн Ожьє (Toyota GAZOO Racing WRC) +15,8.
  8. Стефан Лефевр (Citroen Total WRT) +2,8.
  9. Гас Грінсміт (M-Sport Ford WRT) +24,3.
  10. Йоан Росель (Yohan Rossel) +34,9.
Григорій МухінГригорій Мухін
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