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Україна провалила біатлонну Різдвяну гонку

Тандем Джима/Підручний фінішував восьмим.

Україна провалила біатлонну Різдвяну гонку
Дмитро Підручний
Фото: biathlon.com.ua

У німецькому Рупольдингу відбулися біатлонна традиційна щорічна "Різдвяна гонка", яка має офіційну назву World Team Challenge.

Це комерційне змагання складається з двох гонок – масстарту та переслідування, участь у яких беруть 10 пар спортсменів із різних країн. Переможця визначають за підсумками пасьюту.

Збірну України представляв тандем Юлія Джима/Дмитро Підручний, який завершив масстарт другим. однак, у персьюті настріляв одразу 13 кіл штрафу та у підсумку посів восьме місце.

Переможцями стала австрійська команда, яку представляли Ліза Тереза Хаузер та Фелікс Ляйтнер. Пара стартувала четвертою після масстарту, але видали найкращу зі всіх команд стрілянину.

Друге місце посіли росіяни Євгенія Буртасова та Матвій Єлісєєв.

Замкнув п'єдестал чеський тандем Маркета Давидова/Михал Крчмарж.

Результати гонки:

  1. Австрія (Ліза Тереза Хаузер/Фелікс Ляйтнер, 2 промахи) 32:15,5
  2. Росія (Євгенія Буртасова/Матвій Єлісєєв, 3) +56,8
  3. Чехія (Маркета Давидова/Міхал Крчмарж, 5) +59,7
  4. Німеччина (Яніна Хеттіх/Ерік Лессер, 8) +1:19,1
  5. Швейцарія (Олена Хеккі/Йоша Буркгальтер, 6) +1:19,2
  6. Фінляндія (Марі Едер/Теро Сеппяля, 7) +1:32,7
  7. Італія (Доротея Вірер/Лукас Хофер, 6) +1:58,7
  8. УКРАЇНА (Юлія Джима/Дмитро Підручний, 13) +2:27,0
  9. Канада (Емма Ландер/Скотт Гоу, 8) +2:32,3
  10. Німеччина II (Ванесса Хінц/Бенедикт Долль, 8) +2:40,3.
Григорій МухінГригорій Мухін
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