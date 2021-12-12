Фото: Facebook-сторінка Ірини Надюк

Міжнародна федерація гімнастики назвала на честь 18-річного українського гімнаста Іллі Ковтуна елемент на паралельних брусах.

Про це тренерка Іллі Ірина Надюк написала у соцмережі Facebook.

“Щиро, тепер уже офіційно, вітаю тебе з твоїм іменним елементом у гімнастиці на паралельних брусах! Більшість канонів нами перекреслено, а тепер і назавжди вписано твоє прізвище у правила спортивної гімнастики, тепер є елемент "Ковтун"!!!”, – зазначила вона.

Фото: Facebook-сторінка Ірини Надюк

Цей елемент уперше був успішно виконаний на етапі Кубка світового виклику у Копері.

“Елемент Ковтуна” складається з перевороту назад із упору на руках та повороту на чверть обороту до бруса.

Новий елемент віднесли до групи З. Раніше іменні елементи у спортивній гімнастиці отримали Петро Пахнюк (бруси) та Ігор Радивилов (опорний стрибок), пише Укрінформ.

Фото: Facebook-сторінка Ірини Надюк

Нагадаємо, у жовтні Ковтун виграв "бронзу" на Чемпіонаті світу з гімнастики в індивідуальному багатоборстві.