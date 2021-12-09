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"Барселона" вперше за 20 років не вийшла у плей-оф Ліги чемпіонів

Останній шлагбаум поставила "Баварія".

&quot;Баварія&quot;
Фото: EPA/UPG
"Баварія"

На тихій через відсутність уболівальників (обмеження пов'язане з коронавірусом) мюнхенській "Альянц Арені" "Баварія" в підсумковому турі групового етапу Ліги чемпіонів приймала "Барселону".

На кону стояла перспектива "Барси" продовжити ігри у плей-оф чи опуститись на ранг нижче – у Лігу Європи.

Половина першого тайму була досить рівною. Але потім господарі активували форсаж і пресинг, до яких підлеглі Хаві виявилися не готовими. Ще до перерви Томас Мюллер і Лерой Сане практично застовпили за "Баварією" перемогу на груповій стадії турніру.

На початку другого тайму 18-річний Джамал Мусіала остаточно принизив "Барселону" – 3:0.

&quot;Барселона&quot;
Фото: EPA/UPG
"Барселона"

Каталонці вперше із сезону-2000/01 не пройшли груповий етап ЛЧ - у групі Е їх на одне очко випередила "Бенфіка", яка здолала опір "Динамо" (2:0).

Тим часом "Баварія" повторила рекордний показник "Ліверпуля" та "Аякса", які виграли всі 6 матчів цієї стадії турніру цього сезону.

Григорій МухінГригорій Мухін
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