Фото: EPA/UPG "Баварія"

На тихій через відсутність уболівальників (обмеження пов'язане з коронавірусом) мюнхенській "Альянц Арені" "Баварія" в підсумковому турі групового етапу Ліги чемпіонів приймала "Барселону".

На кону стояла перспектива "Барси" продовжити ігри у плей-оф чи опуститись на ранг нижче – у Лігу Європи.

Половина першого тайму була досить рівною. Але потім господарі активували форсаж і пресинг, до яких підлеглі Хаві виявилися не готовими. Ще до перерви Томас Мюллер і Лерой Сане практично застовпили за "Баварією" перемогу на груповій стадії турніру.

На початку другого тайму 18-річний Джамал Мусіала остаточно принизив "Барселону" – 3:0.

Фото: EPA/UPG "Барселона"

Каталонці вперше із сезону-2000/01 не пройшли груповий етап ЛЧ - у групі Е їх на одне очко випередила "Бенфіка", яка здолала опір "Динамо" (2:0). 4 - Barcelona has been knocked out from a Champions League group stage for the fourth time ever, the first one since 2000/01 when they played the UEFA Cup. New. pic.twitter.com/EkU4ckbjrv — OptaJose (@OptaJose) December 8, 2021

Тим часом "Баварія" повторила рекордний показник "Ліверпуля" та "Аякса", які виграли всі 6 матчів цієї стадії турніру цього сезону.