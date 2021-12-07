Монзуль увійшла до топ-5 найкращих арбітрів-жінок 2021 року за версією IFFHS

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) підтвердила авторитет українського арбітра Катерини Монзуль, включивши її до шорт-аркуша кращих арбітрів-жінок 2021 року.

Українка посіла у списку четверте місце, набравши за підсумками голосування 20 балів.

Першою третій рік поспіль стала француженка Стефані Фраппар, яка здобула 155 балів, повідомляє офіційний сайт IFFHS.

Друге місце дісталося росіянці Анастасії Пустовойтовій (60 балів), а замкнула п'єдестал представниця Швейцарії Естер Штаублі (25). У топ-5 також потрапила бразилійка Едіна Алвес Батіста (15).

Зазначимо, що торік у аналогічному рейтингу Монзуль посіла третє місце.

Нагадаємо, у цьому році Монзуль відпрацювала в матчі відбору Чемпіонату світу-2022 між збірними Австрії та Фарерських островів, а також у матчі жіночих збірних Китаю і Бразилії на олімпійському футбольному турнірі.