Фото: EPA/UPG "Фрайбург"

У матчі 14-го туру чемпіонату Німеччини "Боруссія" з Менхенгладбаха приймала "Фрайбург" і зазнала нищівної поразки – 0:6.

Причому 5 голів Breisgau-Brasilianer забили за перші 25 хвилин гри, встановивши рекорд Бундесліги.

25- SC Freiburg has become the first away team in BL history to score five goals in the first 25 minutes. Before that, only Gladbach had managed this at home against Braunschweig in October 1984. Historic. #BMGSCF pic.twitter.com/Xfivfgltx4 — OptaFranz (@OptaFranz) December 5, 2021

Вже на другій хвилині Максиміліан Еггештайн відкрив рахунок. Далі забивали Кевін Шаде, Філіп Лінхарт, Ніколас Хефлер та Лукас Хелер, а Ніко Шлоттербек на 37-й хвилині довів рахунок до 6:0.

Огляд матчу "Боруссыя" М - "Фрайбург".

Додамо, що у минулому турі ще одна команда здобула перемогу з різницею у 6 м'ячів – леверкузенський "Байєр" у домашньому матчі здобув перемогу – 7:1 над беззаперечним аутсайдером "Гройтер Фюрт". Покером відзначився чеський форвард Патрік Шик.

Зазначимо, що команда із міста Фюрт зуміла набрати у чемпіонаті лише очко.

Огляд матчу "Байєр" - "Гройтер Фюрт".