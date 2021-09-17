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Україна прийме чемпіонат світу серед школярів з футболу та зимову Всесвітню Гімназіаду

Міжнародні змагання відбудуться в Україні 2023 року.

Україна прийме чемпіонат світу серед школярів з футболу та зимову Всесвітню Гімназіаду
Фото: mir24.tv

У 2023 році в Україні проведуть одразу дві міжнародні спортивні події. Міжнародна федерація шкільного спорту сьогодні схвалила рішення про проведення в Україні чемпіонату світу серед школярів з футболу та зимової Всесвітньої Гімназіади.

Про це на брифінгу повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

Всесвітні Гімназіади - це олімпійські ігри школярів із 55-ти активностей, у яких беруть участь представники 129 країн. Україні надали честь провести саме зимову Гімназіаду, в якій змагаються старшокласники, зазначив Никифоров.

Кілька тижнів тому міністр спорту Вадим Гутцайт говорив, що Україна націлилась на юнацькі Олімпійські ігри. Вони дешевші та простіші в організації.

11 вересня під час візиту президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха до Києва президент Володимир Зеленський обговорив з ним можливість проведення в Україні однієї з наступних Олімпіад.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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