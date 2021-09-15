У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" приймало ліссабонську "Бенфіку".

Матч завершився безгольовою нічиєю.

Гості можуть нарікати на невикористані небезпечні моменти. У свою чергу, господарі - на скасований на 93-й хвилині гол Миколи Шапаренко: VAR зафіксував офсайд у Гармаша, який "асистував" Шапаренко.

У паралельному матчі групи Е "Баварія" прогнозовано розтрощила "Барселону" на "Ноу Камп" - 3:0.

У наступному турі динамівців чекає виїзд до Мюнхена.

Оновлення. Огляд матчу "Динамо" - "Бенфіка".

Огляд матчу "Барселона" - "Баварія".