Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах приїхав у Київ на запрошення президента Володимира Зеленського, щоб обговорити можливість проведення в Україні Олімпійських ігор.

Про це Зеленський розказав на спільному брифінгу з Бахом під час відвідування урбан-парку на ВДНГ.

"Частина нашої розмови сьогодні буде стосуватися майбутнього України, скільки всього потрібно зробити Україні, щоб наблизити можливість нашої держави і стати країною, яка буде приймати Олімпійські ігри. Хочеться, щоб ми були такою країною", - сказав президент України.

Нагадаємо, міністр спорту Вадим Гутцайт кілька тижнів тому говорив, що Україна націлилась не на дорослі, а на юнацькі Олімпійські ігри. Вони дешевші та простіші в організації, пояснив тоді міністр.

Плани провести Олімпіаду в Україні виношували також за часів колишнього президента Віктора Януковича. У травні 2010 року, через кілька місяців після вступу на посаду, він запропонував подати заявку в Міжнародний олімпійський комітет на проведення в Україні зимових Олімпійських ігор 2022 року. Планувалося, що вони відбудуться у Львові.

Після Революції гідності Україна відкликала свою заявку. У 2019 президент Володимир Зеленський знову порушив питання проведення Олімпіади в Україні.

Приблизно тоді ж мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто має намір подати заявку на проведення юнацьких Зимових Олімпійських ігор у 2028 році і Зимових Олімпійських ігор у 2030 році.

На початку 2020 року тодішній прем'єр Олексій Гончарук казав, що Україна може претендувати на літню Олімпіаду-2032 року разом з Білоруссю. Але через кілька місяців відносини між Україною та Білоруссю різко зіпсувалися, а у 2021 році столицею Ігор-2032 було вибрано австралійський Брисбен.