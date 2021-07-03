Лукашенко наказав перекрити кордон з Україною
Лукашенко наказав перекрити кордон з Україною
У Франції петиція за перегравання матчу Євро-2020 Франція - Швейцарія зібрала понад 200 тис. підписів
У Франції петиція за перегравання матчу Євро-2020 Франція - Швейцарія зібрала понад 200 тис. підписів
«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку
«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку
Головний тренер збірної Англії висловився про майбутній матч проти України в 1/4 фіналу Євро-2020
Головний тренер збірної Англії висловився про майбутній матч проти України в 1/4 фіналу Євро-2020
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
Помер колишній заступник міністра культури і журналіст Юрій Рибачук
Помер колишній заступник міністра культури і журналіст Юрій Рибачук
“Підтримай LB.ua - обери редактора”
“Підтримай LB.ua - обери редактора”
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
ГоловнаСпорт

Данія обіграла Чехію та вийшла в півфінал Євро-2020

Гра завершилася з рахунком 2:1.

Данія обіграла Чехію та вийшла в півфінал Євро-2020
Данія вийшла в півфінал Євро-2020
Фото: EPA/UPG

Збірна Данії з футболу здобула перемогу над командою Чехії в матчі 1/4 фіналу Чемпіонату Європи - 2020.

Гра відбулася в Баку (Азербайджан) і завершилася  з рахунком 2:1.

Перший гол у матчі забив півзахисник Данії Томас Ділейні на 5-й хвилині. Каспер Дольберг подвоїв перевагу на 42-й.

Чехи змогли відіграти лише один м'яч - після точного удару Патріка Шика на 49-й хвилині.

Суперник датчан у півфіналі визначиться в Римі, де сьогодні о 22:00 зіграють Англія та Україна.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Півфінал відбудеться 7 липня в Лондоні. Збірна Данії на груповому етапі Євро-2020 була суперником збірної Росії. Данці обіграли росіян з рахунком 4: 1, завдяки чому пройшли в плей-офф.

Фінал  Євро-2020 відбудеться 11 липня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Нагадаємо, 29 червня збірна України обіграла Швецію і пробилася у чвертьфінал Євро-2020. Сьогодні, 3 липня, національна команда зіграє проти збірної Англії у Римі. Напередодні матчу президент Володимир Зеленський знову зателефонував футболістам збірної і закликав їх думати лише про перемогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також