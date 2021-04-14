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Один з кращих футбольних арбітрів в історії англієць Говард Вебб, в активі якого суддівство фінальних матчів Чемпіонату світу-2010 і Ліги чемпіонів того ж року, одружився на першій жінці-рефері в Бундеслізі німкені Бібіані Штайнгаус.

Як повідомляє видання Bild, весілля 49-річного Вебба і 42-річної Штайнгаус відбулося без свідків.

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"Це правда. Ми одружилися в березні. На жаль, з коронавірусних обмежень ми з Говардом змогли зробити цей важливий крок тільки вдвох. Не було навіть свідків. Звичайно, медового місяця теж не було", - цитує Бібіану видання.

Вебб 21 рік прожив в шлюбі з Кей Вебб, яка народила йому трьох дітей - Холлі, Джека і Люсі.

Штайнгаус визнавали найкращою жінкою-арбітром світу в 2013, 2014 2017 і 2018 роках. У минулому сезоні вона завершила суддівську кар'єру матчем за Суперкубок Німеччини між "Баварією" і дортмундською "Боруссією" (3:2).