Чому мешканці Києва обирають жити на лівому березі. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Чому мешканці Києва обирають жити на лівому березі. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Впливовий угорський політик пішов у відставку через секс-вечірку у Брюсселі
Впливовий угорський політик пішов у відставку через секс-вечірку у Брюсселі
Позов проти історії. Велика розповідь про сучасну "Справу Василя Стуса"
Позов проти історії. Велика розповідь про сучасну "Справу Василя Стуса"
"Шахтар" створив другу сенсацію в матчі з "Реалом" в Лізі чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" створив другу сенсацію в матчі з "Реалом" в Лізі чемпіонів (оновлено)
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
У Німеччині водій авто наїхав на пішоходів, загинуло 5 людей (оновлено)
У Німеччині водій авто наїхав на пішоходів, загинуло 5 людей (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін готує тотальне тестування українців на COVID-19
Кабмін готує тотальне тестування українців на COVID-19
ГоловнаСпорт

"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської Прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи

Луганчани виявилися сильнішими за "Лестер".

"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської Прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи
"Зоря" - "Лестер"
Фото: twitter.com/FCZoryaOfficial

В рамках передостаннього туру групового етапу Ліги Європи "Зоря" приймала "Лестер" і здобула мінімальну перемогу - 1:0. Єдиний гол в матчі на 84-й хвилині забив Аллахьяр Сайядманеш. При цьому іранському форварду, який вийшов на заміну, знадобилося лише 3 хвилини, щоб відзначитися.

До матчу підопічні Віктора Скрипника ще не втратили шансів вийти в плей-офф. Але для цього необхідно було виконання декількох умов.

Перша - це перемога "Зорі" в матчі з британською командою. Друга - втрата очок "Браги" в паралельному поєдинку проти АЕКа.

З першим завданням, багато в чому завдяки вальяжному "Лестеру", який в попередньому турі вже гарантував собі перше місце в групі, "мужики" впоралися.

А ось з другою умовою не зрослося - "Брага" здобула перемогу - 4:2.

Незважаючи на виліт з турніру, перемогу над четвертою командою Англійської Прем'єр-ліги безумовно можна занести "Зорі" в актив. Луганчани перед останнім туром покинули останнє місце в турнірній таблиці групи G.

Плюс команда Скрипника принесла в загальну скарбничку України цінні рейтингові очки.

Додамо, що останній тур пройде 10 грудня. Зоря зіграє в Португалії з "Брагою".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також