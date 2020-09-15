"Динамо" вийшло в плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів

В рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" приймало голландський АЗ "Алкмаар".

Великі кадрові проблеми з урахуванням формату даної стадії турніру, який передбачає проведення лише одного матчу, визначили обрану господарями стратегії - приділити основну увагу обороні, зіграти другим номером і розраховувати на контратаки.

З урахуванням того, що в першій половині зустрічі м'яч практично у киян не тримався, дотримуватися обраної стратегії господарям вдавалося насилу - ініціативою міцно володіли гості, які створили кілька небезпечних напівмоментів.

На останній хвилині тайму своїм шансом не скористалися і господарі, коли після удару Віталія Буяльського з меж штрафного майданчика м'яч потрапив в голову захиснику.

Другий тайм почався з небезпечного удару Калвіна Стенгса в протихід голкіперу Георгію Бущану, але м'яч пройшов поруч зі штангою.

А через хвилину стався ключовий момент в протистоянні. Фредрік Мідтшо "привіз" контратаку динамівців, яку завершив точним ударом Жерсон Родрігеш - 1:0.

Надалі підопічні Мірчі Луческу строго зіграли в обороні, при цьому створюючи гольові моменти біля воріт суперника, один з яких завершився на 86-й хвилині голом Миколи Шапаренко - 2:0.

Лише після цього футболісти "Алкмаара" створили реальний гольовий момент, коли в одній атаці м'яч двічі влучив у поперечину воріт "Динамо". Але киянам пощастило.

Суперник "Динамо" по фіналу кваліфікації ЛЧ визначиться в матчі "Гент" - "Рапід".