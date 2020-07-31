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ФІФА відреагувала на порушення кримінальної справи відносно президента організації

інфантПроти Джанні Інфантіно порушено кримінальну справу.

ФІФА відреагувала на порушення кримінальної справи відносно президента організації
Фото: ФИФА

Представники ФІФА прокоментували інформацію про початок розслідування відносно президента організації Джанні Інфантіно.

"ФІФА визнає рішення Спеціального федерального державного прокурора Швейцарії про початок розслідування щодо зустрічей за участю президента ФІФА Джанні Інфантіно і генерального прокурора Швейцарії Майкла Лаубера. ФІФА, включаючи президента, залишається в розпорядженні швейцарської влади і, як і завжди, буде в повній мірі співпрацювати з цим розслідуванням", - повідомляє прес-служба ФІФА.

Крім того, ФІФА наводить слова Інфантіно, що "зустрічі з генеральним прокурором Швейцарії були абсолютно законними. Це не є порушенням будь-чого. Навпаки, це є частиною функціональних обов'язків президента ФІФА ".

Додамо, що розслідування щодо функціонера ініціювала прокуратура Швейцарії. Інфантіно викрили в злочинних діях, в яких також були замішані співробітники відомства, які розслідували корупцію в організації.

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