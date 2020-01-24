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Украинская Премьер-Лига изменила календарь по просьбе тренерского штаба сборной Украины

Всё ради успешной подготовки сборной к финальной части Евро-2020.

Украинская Премьер-Лига изменила календарь по просьбе тренерского штаба сборной Украины

Украинская Премьер-лига (УПЛ) на своем официальном сайте сообщила об изменениях в календаре второй части сезона, которые предусматривают завершение чемпионата Украины 16 мая и более раннее проведение матчей плей-офф за право сыграть в Лиге Европы (20 и 24 мая).

Эту инициативу поддержали клубы Favbet Лиги, а теперь утверждение нового графика согласовал и Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Напомним, что УАФ для более раннего окончания футбольного сезона в Украине изначально предлагала отменить прописанные в регламенте УПЛ плей-офф Лиги Европы, однако, не встретив понимания со стороны клубов, спустя день отозвала свою первоначальную идею и вынесла на голосование клубов Favbet Лиги новое предложение изменений, которые в итоге и были проголосованы клубами УПЛ.

Таким образом, изменения календаря чемпионата Украины выглядит следующими:

  • 21-й тур УПЛ планируется сместить с 7 на 4 марта;
  • 22-й тур - с 14 на 7 марта;
  • 23-й тур - с 21 на 14 марта;
  • туры 24-26 - на 21 марта, 4 и 11 апреля;
  • 1/2 финала Кубка Украины - с 22 на 15 апреля;
  • туры 27-30 - на 18, 22, 25 апреля и 2 мая;
  • 31-й тур - с 20 на 9 мая;
  • 32-й тур - с 24 на 16 мая;
  • плей-офф Лиги Европы - с 28 и 31 мая на 20 и 24 мая соответственно.
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