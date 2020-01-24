Украинская Премьер-Лига изменила календарь по просьбе тренерского штаба сборной Украины

Украинская Премьер-лига (УПЛ) на своем официальном сайте сообщила об изменениях в календаре второй части сезона, которые предусматривают завершение чемпионата Украины 16 мая и более раннее проведение матчей плей-офф за право сыграть в Лиге Европы (20 и 24 мая).

Эту инициативу поддержали клубы Favbet Лиги, а теперь утверждение нового графика согласовал и Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Напомним, что УАФ для более раннего окончания футбольного сезона в Украине изначально предлагала отменить прописанные в регламенте УПЛ плей-офф Лиги Европы, однако, не встретив понимания со стороны клубов, спустя день отозвала свою первоначальную идею и вынесла на голосование клубов Favbet Лиги новое предложение изменений, которые в итоге и были проголосованы клубами УПЛ.

Таким образом, изменения календаря чемпионата Украины выглядит следующими: