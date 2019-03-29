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WBA лишил Усика чемпионского пояса

Александр Усик покидает крезервейт.

WBA лишил Усика чемпионского пояса
Александр Усик
Фото: Владимир Дубика/K2 Promotions Ukraine

WBA лишила Александра Усика чемпионского пояса в тяжелом весе, сообщается на официальном сайте боксерской организации.

Кроме того, WBA отменила промоутерские торги по бою между Усиком и россиянином Денисом Лебедевым.

WBA получила от украинца официальное письмо, в котором Александр заявил о желании перейти супертяжелую весовую категорию, отмечается в коммюнике.

"В свете новых обстоятельств, связанных с карьерой Усика, комиссия закрыла ранее анонсированные промоутерские торги по возможному поединку Александра против россиянина Дениса Лебедева", – говорится в сообщении.

WBA принуждала Усика провести бой с россиянином.

Однако украинец отказался от титула WBA, и заявил, что покидает крузервейт.

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