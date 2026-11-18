Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Ворожа армія вдарила по Одесі. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Спочатку було відомо про 1 загиблу, близько 11:20 кількість жертв зросла до двох – це жінки.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що семеро осіб дістали поранення. Постраждалим надають медичну допомогу.

Вибухова хвиля пошкодила вікна в житлових будинках, кафе та магазинах. Загорівся легковик, ще кілька автомобілів зазнали пошкоджень.

Ворог атакував Одесу незабаром і вдруге. Під час другої атаки на центр міста постраждав житловий будинок та навчальний заклад.