Ворожа армія вдарила по Одесі. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Спочатку було відомо про 1 загиблу, близько 11:20 кількість жертв зросла до двох – це жінки.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що семеро осіб дістали поранення. Постраждалим надають медичну допомогу.
Вибухова хвиля пошкодила вікна в житлових будинках, кафе та магазинах. Загорівся легковик, ще кілька автомобілів зазнали пошкоджень.
Ворог атакував Одесу незабаром і вдруге. Під час другої атаки на центр міста постраждав житловий будинок та навчальний заклад.
- 15 листопада російські війська також атакували інфраструктуру Одеси, внаслідок удару загорілися автомобілі.