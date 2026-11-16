Росія з самого ранку атакує Дніпро. Є жертва і поранені (оновлено)

Спершу ворог вдарив по транспортній інфраструктурі, потім завдав повторного удару.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

З ранку 16 листопада Росія в кілька хвиль атакувала Дніпро. Близько 11-ї години ОВА повідомила про атаку на харчову промисловість.

До цього росіяни атакували транспортну інфраструктуру, внаслідок чого одна людина загинула, а десять були поранені. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок цієї атаки загорілися машини на дорозі. Усі потерпілі госпіталізовані.

Реклама

«Двоє чоловіків – 26 та 47 років у тяжкому стані», – сказав Ганжа.

За даними поліції, дрон влучив по шосе. Загинула жінка 32 років.

«В одному з автомобілів перебувала мати з дитиною – їхньому життю нічого не загрожує», – розповіли правоохоронці.

Фото: Ганжа в Telegram Удар по Дніпру

Протягом вечора й ночі 16 листопада російська армія майже 20 разів атакувала шість районів Дніпропетровської області дронами. В Дніпрі внаслідок першої атаки було пошкоджено транспортну інфраструктуру, багатоповерхові й приватні домівки. Було поранено жінку 44 років. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

В Павлограді пошкоджено освітній заклад, багатоповерхівку і авто. Поранено 77-річного чоловіка і жінку 42 років.

«У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 77-річного чоловіка. Жінка 42 років лікується амбулаторно», – йдеться у повідомленні голови ОВА.

В Нікопольському районі ворог бив по райцентру, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджено приватний будинок. У Личківській громаді Самарівського району пошкоджена інфраструктура, була пожежа. У Кам’янському росіяни цілили по підприємству. У Синельниківському районі під ударом були Синельникове та Миколаївська громада: пошкоджена інфраструктура.