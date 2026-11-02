Поліція: ​Інформація про незаконне утримування людей на Київщині та загибель громадянина не відповідає дійсності

Правоохоронці отримали виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина в селі Петропавлівська Борщагівка.

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Поліцейські з'ясовують, що відбувається в селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині.

Про це повідомила пресслужба Нацполу.

Зазначається, що до правоохоронців надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі.

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"Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності", - наголосили в поліції.

На місці події працюють керівництво ГУ Нацполіції області та командування Національної гвардії України. Обставини з’ясовуються.

Поліція закликає громадян користуватися лише офіційними джерелами інформації та не поширювати неперевірені повідомлення.

Раніше у ЗМІ та Telegram-каналах поширилася інформація про те, що у Петропавлівській Борщагівці нібито утримують близько 40 людей у підвальному приміщенні.