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В Оболонському районі Києва уламки дрона впали на території торговельного центру (оновлено)

За уточненою інформацією, постраждала 12-річна дівчинка.

В Оболонському районі Києва уламки дрона впали на території торговельного центру (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

В Оболонському районі Києва уламки безпілотника упали на територію торговельного центру.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Спочатку у КМВА повідомляли про одну постраждалу жінку. Проте згодом уточнили, що потерпіла – це 12-річна дівчинка. Їй надали допомогу на місці.

  • Унаслідок атаки та знеструмлення кількох об'єктів критичної інфраструктури в столиці виникли перебої з водопостачанням і знизився тиск у системі. Комунальні служби та енергетики працювали над ліквідацією наслідків удару протягом ночі. Станом на ранок 31 жовтня системи водопостачання та водовідведення працювали у штатному режимі.
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