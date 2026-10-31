В Оболонському районі Києва уламки дрона впали на території торговельного центру (оновлено)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

В Оболонському районі Києва уламки безпілотника упали на територію торговельного центру.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Спочатку у КМВА повідомляли про одну постраждалу жінку. Проте згодом уточнили, що потерпіла – це 12-річна дівчинка. Їй надали допомогу на місці.

Увечері 30 жовтня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. За інформацією міського голови Віталія Кличка, зафіксували три влучання в один з об'єктів критичної інфраструктури столиці. Також у Шевченківському районі пошкоджене скління 14-поверхового житлового будинку на рівні шостого-сьомого поверхів. Пожежі не виникло.