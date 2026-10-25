Окупанти знову вдарили по Новобаварському району Харкова

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російська армія вдарила сьогодні безпілотниками по Новобаварському району Харкова.

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