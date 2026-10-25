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Окупанти знову вдарили по Новобаварському району Харкова

Екстрені служби працюють в посиленому режимі. 

Окупанти знову вдарили по Новобаварському району Харкова
Фото: З відкритих джерел

Російська армія вдарила сьогодні безпілотниками по Новобаварському району Харкова.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Унаслідок прильоту 14-річний хлопець зазнав гострої реакції на стрес

  • Раніше стало відомо, що російські війська атакували безпілотниками Новобаварський та Основ’янський райони Харкова. У Новобаварському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чотири автомобілі. Також в Основ’янському районі пошкоджень зазнавав багатоквартирний житловий будинок.
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