Окупанти знову вдарили по Новобаварському району Харкова

Російська армія вдарила сьогодні безпілотниками по Новобаварському району Харкова.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Екстрені служби працюють в посиленому режимі.
Унаслідок прильоту 14-річний хлопець зазнав гострої реакції на стрес
- Раніше стало відомо, що російські війська атакували безпілотниками Новобаварський та Основ’янський райони Харкова. У Новобаварському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено чотири автомобілі. Також в Основ’янському районі пошкоджень зазнавав багатоквартирний житловий будинок.