У Луцьку реактивний "Шахед" влучив у гуртівню: є постраждалі (оновлено)

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У Луцьку внаслідок атаки російського реактивного безпілотника пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема гуртівня європейських товарів "ЄвроГурт". Станом на 13:25 відомо про 9 постраждалих.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Він зазначив, у момент атаки всередині павільйону могли перебувати люди.

З місця удару Романюк розповів деталі обстрілу. За його словами, вогонь охопив усю будівлю гуртівні. Наразі пожежу локалізували. Також уламки пошкодили квартиру на дев’ятому поверсі багатоповерхівки. У будинку займання не виникло.

На місцях працюють рятувальники, медики та інші профільні служби. Голова ОВА закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.