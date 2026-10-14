У Луцьку реактивний "Шахед" влучив у гуртівню: є постраждалі (оновлено)

У Луцьку внаслідок атаки російського реактивного безпілотника пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема гуртівня європейських товарів "ЄвроГурт". Станом на 13:25 відомо про 9 постраждалих.
Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.
Він зазначив, у момент атаки всередині павільйону могли перебувати люди.
З місця удару Романюк розповів деталі обстрілу. За його словами, вогонь охопив усю будівлю гуртівні. Наразі пожежу локалізували. Також уламки пошкодили квартиру на дев’ятому поверсі багатоповерхівки. У будинку займання не виникло.
На місцях працюють рятувальники, медики та інші профільні служби. Голова ОВА закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.
- Уночі російський безпілотник також влучив у територію нафтобази в Луцьку, спричинивши пожежу. Загоряння виникло близько 2:00, а рятувальники ліквідували його о 4:38.