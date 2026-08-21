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​Генштаб підтвердив ураження місця зберігання ударних БпЛА і складів МТЗ окупантів

Також під обстріл потрапили ворожі пункти управління та наземні ретранслятори.

​Генштаб підтвердив ураження місця зберігання ударних БпЛА і складів МТЗ окупантів
робота українських бійців

20 серпня та в ніч на 21 серпня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об'єктів росіян.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, уражене місце зберігання, підготовки і пуску ударних БпЛА у районі Донецька.

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Окрім того, під обстріл потрапив склад матеріально-технічних засобів противника у Новосільському в Криму.

Також наші воїни уразили два пункти управління росіян – у Запорізькому на Донеччині та Кобильному Запорізької області.

Серед іншого, у Криму також уражені шість наземних ретрансляторів для управління ударними БпЛА типу «Герань»/«Гербера»: два - у Стерегущому, три - в районі Оленівки та один - у Чорноморському.

«Наземний ретранслятор забезпечує передачу сигналів управління та зв’язку між оператором і безпілотником, розширюючи дальність та стабільність його застосування», - пояснив Генштаб.

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