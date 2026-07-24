У Росії заявили про нову атаку на два логістичні хаби Wildberries у Петербурзі та Ленінградській області, а також – на авіаційне підприємство в Кірово-Чепецьку Кіровської області.

Під ударом перебували комплекс «Шушари», розташований в самому Петербурзі, та «Уткина Заводь» в області. За даними OSINT-аналізу ASTRA, щонайменше три будівлі загорілися на промзоні Уткіна Заводь під Петербургом.

Також загорівся склад Wildberries в Новосаратовці – там поранені троє людей.

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На цій локації загорілися корпуси 4 і 3, де розташовано логістичний центр компанії «Строительный торговый дом “Петрович”», через який відбувається зберігання, комплектація і відправка будівельних матеріалів. Логістичний парк «Уткіна Заводь» – один із найбільших складських комплексів класу «А» у Ленінградській області із загальною площею близько 210 000 м². Там розміщуються складські та логістичні потужності різних компаній, зокрема й об'єкти, які використовуються Wildberries. Губернатор Ленінградської області повідомив, що під удар потрапили склади птахофабрики «Северная» в Синявіно.

У селищі Шушари в Петербурзі загорівся логістичний комплекс Wildberries, де приймали, зберігали, сортували і відправляли товари. Це один з найбільших логістичних хабів на північному заході Росії.

У зв'язку з атакою з петербурзького аеропорту «Пулково» затримали близько пів сотні рейсів.

За сотні кілометрів від Ленінградської області вдарили по авіапідприємству «Авитек» у Кірово-Чепецьку. Цей завод спеціалізується на випуску продукції для ОПК: зенітних керованих ракет, комплектуючих до авіації.

Фото: ASTRA Після удару в Кірові

Це не перша атака на складські приміщення російського торговельного майданчика Wilberries. Більше про це читайте в матеріалі Кирила Данильченка «Системні удари по логістиці».