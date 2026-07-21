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Росія вдарила по Запоріжжі. Відомо, що одна людина загинула та, за оновленими даними, двоє поранених.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, ворог застосував по обласному центру керовані авіабомби.

«Одна людина загинула, одна - поранена - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Керовані авіабомби ударили по житлових кварталах обласного центру», – написав він. Згодом уточнив. що поранених двоє.

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Є пошкодження будинків, авто та нежитлових приміщень. Виникли пожежі.

Раніше Федоров писав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областях України, де оголошували повітряну тривогу.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки атаки на Запоріжжя