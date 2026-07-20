Росіяни зранку обстріляли Херсон, є поранений

Армія окупантів вчергове обстріляла Херсон, повідомили у МВА.
Близько 09:00 російські окупанти атакували з безпілотника Корабельний район.
Унаслідок удару ворожого дрона загорілось авто та постраждав містянин, який перебував на вулиці.
63-річний чоловік доставлений до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями спини. Медики надають йому необхідну допомогу та продовжують обстеження.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала 37 населених пунктів Херсонщини і вбила там двох людей. Ще 16 мешканців отримали поранення. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, автозаправну станцію, сільгосптехніку, тролейбус та приватні автомобілі.