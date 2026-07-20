Росіяни зранку обстріляли Херсон, є поранений

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Армія окупантів вчергове обстріляла Херсон, повідомили у МВА.

Близько 09:00 російські окупанти атакували з безпілотника Корабельний район.

Унаслідок удару ворожого дрона загорілось авто та постраждав містянин, який перебував на вулиці.

63-річний чоловік доставлений до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями спини. Медики надають йому необхідну допомогу та продовжують обстеження.