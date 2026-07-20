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Росіяни зранку обстріляли Херсон, є поранений

Унаслідок удару ворожого дрона загорівся автомобіль.

Росіяни зранку обстріляли Херсон, є поранений

Армія окупантів вчергове обстріляла Херсон, повідомили у МВА.

Близько 09:00 російські окупанти атакували з безпілотника Корабельний район.

Унаслідок удару ворожого дрона загорілось авто та постраждав містянин, який перебував на вулиці.

63-річний чоловік доставлений до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями спини. Медики надають йому необхідну допомогу та продовжують обстеження.

  • Упродовж минулої доби російська армія атакувала 37 населених пунктів Херсонщини і вбила там двох людей. Ще 16 мешканців отримали поранення. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, автозаправну станцію, сільгосптехніку, тролейбус та приватні автомобілі.
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