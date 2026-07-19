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Росія атакує Київ ракетами

Лунали численні вибухи.

Уночі 19 липня Росія знову атакувала Київ ракетами. Про загрозу повідомили Повітряні сили. Станом на 3 годину відомо про 2 поранених.

Ворог запустив одразу десятки швидкісних цілей. Мер Віталій Кличко повідомив про наслідки в Деснянському районі: дим над ТЦ, загоряння авто і влучання в нежитлове приміщення.

Також є виклик медиків у Шевченківський. Київська міська військова адміністрація повідомила про влучання там у житлову оселю. У Святошинському загорілася приватна оселя. У Соломʼянському – влучання в багатоповерхівку і загорівся супермаркет. Є пошкодження гуртожитку в Деснянському районі.

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