РФ вдарила по Дніпру, відомо про постраждалих (доповнено)

Російські окупанти атакували Дніпровський район Дніпропетровщини. Унаслідок атаки є поранені.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

"Двоє людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпровський район. Це 34-річна жінка і 53-річний чоловік. Обох у важкому стані доправили до лікарні. Постраждалим надають всю необхідну меддопомогу", – ідеться у повідомленні.

Реклама

Станом на 17:25 унаслідок третього удару відомо шістьох поранених унаслідок ударів РФ по місту.

"Медична допомога знадобилася вже шістьом людям. П'ятеро госпіталізовані, троє з них – у важкому стані.Постраждалим надають всю необхідну меддопомогу", – ідеться у повідомленні.

РФ завдала повторного удару по Дніпровському району. Попередньо, зайнялися склади однієї з торговельних мереж.

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальну операцію у житловому кварталі, по якому вночі 2 червня поцілили російські ракети. Відомо про 16 загиблих і 42 поранених.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що удар прийшовся по продуктових сладах АТБ.