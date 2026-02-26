Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ГоловнаСуспільствоВійна

14 людей поранені ударами Росії по Харкову та області цієї ночі

Під дроновою атакою було село Рай-Оленівка.

14 людей поранені ударами Росії по Харкову та області цієї ночі
Фото: ДСНС України в Харківській області

Вночі 26 лютого росіяни провели масовану атаку проти Харкова. Станом на 7 ранку відомо про 14 поранених мешканців. Серед них – дитина 7 років.

За попередніми даними, ворог вдарив 17 дронами і двома ракетами. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Під ударом опинилися Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський райони міста", – сказав він.

Фото: ДСНС України в Telegram
Також ворог бив по інших населених пунктах області. В селі Рай-Оленівка внаслідок дронової атаки постраждали четверо людей, зокрема дитина.

"Горіли конструкції двох приватних житлових будинків у Салтівському районі, а також автомобіль та конструкції гаражу у Слобідському районі міста. За попередніми даними постраждало 14 людей, з них одна дитина. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки", – додали рятувальники.

Фото: ДСНС в Telegram
  • Уночі і вранці 26 лютого Росія влаштувала чергову масовану атаку. Цілила, зокрема, по Києву і Запоріжжю та Кривому Рогу.
