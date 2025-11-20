ДПСУ: з початку року викрито 420 груп, які спеціалізувались на незаконному переправленні чоловіків за кордон

З них у жовтні було викрито 28 таких груп.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів про викриття груп, які спеціалізувались на незаконному переправленні чоловіків за кордон, передає Укрінформ.

“Держприкордонслужба продовжує щоденно затримувати порушників кордону і викривати ті протиправні групи, які намагаються незаконно переправляти людей через кордон. Протягом цього року було викрито нашими оперативними співробітниками разом з іншими правоохоронними органами 420 таких протиправних груп", - повідомив Демченко.

Він уточнив, що 28 з них було викрито в жовтні.

Демченко зауважив, що йдеться про організаторів і посібників, які входили до таких груп. Вони за кошти обіцяли людям сприяння в незаконному перетині кордону, додав речник ДПСУ.

Андрій Демченко зазначив, що тенденція до зменшення кількості громадян, які для себе обирають спробу незаконного перетину кордону, спостерігається від вересня. На це, зокрема, впливають погодні умови.