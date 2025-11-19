База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Головне за середу, 19 листопада: наслідки атаки на Тернопіль, понад 190 боєзіткнень, зустріч Зеленського та Ердогана

Бойові дії на Донеччині, 193 бойових зіткнення, ворожі обстріли, звільнення міністрів енергетики та юстиції. Яким запам’ятається 1365-й день повномасштабної війни.

Наслідки обстрілу Тернополя 19 листопада 2025-го
Фото: ДСНС

Станом на 21:00 у Тернополі кількість поранених унаслідок російського ракетного удару зросла до 92 людей, з них 18 дітей. Загинули 26 людей. Ще 26 людей вважають зниклими.

Армія Росії під час ранкової атаки 19 листопада пошкодила в Тернополі житлові будинки. Є пошкодження й інших будівель. Ворог застосував для атаки і дрони, і ракети.

За оновленими даними від ДСНС, після російського обстрілу фахівці ДСНС перевірили стан повітря у місті. Перевищень наявності небезпечних хімічних речовин не виявлено. Є підвищений вміст продуктів горіння, які утворилися через пожежі після ворожих ударів.

"Загрози для населення немає!" – повідомили рятувальники.

РФ атакувала житлові будинки у Тернополі крилатими ракетами "Х-101", випущеними з літаків Ту-95МС стратегічної авіації Росії.

Через російську атаку на Тернопіль, унаслідок якої загинули щонайменше 25 людей, зокрема троє дітей, 20 листопада відбудуться термінові засідання Ради безпеки ООН та Постійної ради ОБСЄ.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна під час засідання Радбезу ООН винесе на порядок денний "жахливе вбивство Росією мирних людей у Тернополі" та закличе міжнародну спільноту до чіткої реакції.

Глава МЗС наголосив, що на тлі посилення терору РФ Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони та іншого обладнання для захисту населення.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 листопада відбулося 193 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 55 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.

На Костянтинівському напрямку 25 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Білої Гори, Костянтинівки, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Новооленівки, Степанівки, Софіївки. Українські захисники відбили всі атаки ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 листопада – в новині.

Міністерку енергетики Світлану Гринчук відправили у відставку. За проголосували 315 народних депутатів.

Гринчук на засідання не прийшла, хоча депутати її викликали на 13:00. Де вона – невідомо, сказав спікер ВР Руслан Стефанчук.

Як і у випадку з міністром юстиції Германом Галущенком, якого нині звільнили депутати, постанову про звільнення представляв віцепрем'єр Тарас Качка. За його словами, політичною причиною є "компрометація уряду і влади України з огляду на залученість Світлани Василівни в ті факти, які були виявлені" НАБУ.

Докладніше – в новині.

Під час зустрічі із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Володимир Зеленський обговорив мирний процес, а також обмін полоненими.

Лідери держав говорили про подальшу оборонну співпрацю – про спільні виробничі проєкти та координацію для більш ефективного захисту життя.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
