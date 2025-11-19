Буданов: росіяни хочуть повністю окупувати Донецьку область навесні 2026 року

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов прокоментував у інтерв'ю “24 каналу” найближчі плани російських окупаційних військ на полі бою.

“Росіяни поставили собі за мету повну окупацію Донецької області, хочуть це зробити, щоб не розкривати, як то кажуть, державну таємницю, – навесні 2026 року. Це нереально”, - запевнив Кирило Буданов.

Він наголосив, що повна окупація Донеччини нереальна в такі терміни ніяк навіть розрахунково. Таким чином, ставиться заздалегідь провальне завдання, але загарбники будуть намагатись його виконати.

На Півдні армія РФ хоче підійти впритул до Запоріжжя, щоб почати артилерійський та дроновий терор. Цим окупанти планують змусити військове командування відходити з лівобережжя, а цивільне населення покидати місто.

“Як би не казали зараз у медіа – а ця думка максимально поширюється – що ворог там майже вже підійшов, це не так. І там якраз з обороною набагато краща ситуація, ніж, на жаль, на сході”, - зазначив очільник ГУР МО.

Він додав, що про дії російських військових на Одещині та Миколаївщині зараз навіть не йдеться, а на Сумщині загарбники хочуть зробити контрольовану буферну зону, і поки що їм це не вдається.