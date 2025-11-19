База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
"Відповіді сповнені пропаганди": італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв'ю з Лавровим
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі "Слуги народу" із Зеленським "Міндіч" та "Алібаба" не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Буданов: росіяни хочуть повністю окупувати Донецьку область навесні 2026 року

На Півдні РФ хоче підійти впритул до Запоріжжя.

Буданов: росіяни хочуть повністю окупувати Донецьку область навесні 2026 року
Начальник ГУР Кирило Буданов
Фото: ГУР МОУ

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов прокоментував у інтерв'ю “24 каналу” найближчі плани російських окупаційних військ на полі бою.

“Росіяни поставили собі за мету повну окупацію Донецької області, хочуть це зробити, щоб не розкривати, як то кажуть, державну таємницю, – навесні 2026 року. Це нереально”, - запевнив Кирило Буданов.

Він наголосив, що повна окупація Донеччини нереальна в такі терміни ніяк навіть розрахунково. Таким чином, ставиться заздалегідь провальне завдання, але загарбники будуть намагатись його виконати.

На Півдні армія РФ хоче підійти впритул до Запоріжжя, щоб почати артилерійський та дроновий терор. Цим окупанти планують змусити військове командування відходити з лівобережжя, а цивільне населення покидати місто.

“Як би не казали зараз у медіа – а ця думка максимально поширюється – що ворог там майже вже підійшов, це не так. І там якраз з обороною набагато краща ситуація, ніж, на жаль, на сході”, - зазначив очільник ГУР МО.

Він додав, що про дії російських військових на Одещині та Миколаївщині зараз навіть не йдеться, а на Сумщині загарбники хочуть зробити контрольовану буферну зону, і поки що їм це не вдається.
