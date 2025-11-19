База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Мешканця Київщини підозрюють у зберіганні боєприпасів

Йдеться про набої, гранати та снаряди. 

Фото: Поліція Київщини

Правоохоронці підозрюють мешканця Київської області у зберіганні боєприпасів.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

В селі Софіївська Борщагівка правоохоронці провели обшук в орендованому 38-річним чоловіком нежитловому приміщенні.

В результаті обшуку виявили та вилучили: близько 328 набоїв різного калібру, 6 гранат Ф-1, 4 гранати РГД-5, запал до гранати Ф-1, 55 артилерійських снарядів калібром 30 мм, 2 димові гранати та реактивний сигнальний патрон.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
